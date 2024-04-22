Малиновский Антон (Антоний) Иванович
Место рождения
Дата рождения09.07.1836
Дата смерти06.04.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1836
Рождение ребёнка
08.11.1876
Дочь: Малиновская Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Малиновская Надежда Григорьевна
Бракосочетание
08.11.1876
https://yandex.ru/archive/catalog/dc44d15c-824d-48af-adcc-03dc9f513fdb/343 Пречистенский сорок Церковь Девяти мучеников близ Пресни Фонд №203, опись №776, дело №328, стр. 343
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малиновская Варвара Антоновна
Мать ребёнка: Малиновская Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малиновская Мария Антоновна
Мать ребёнка: Малиновская Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганенфельдт Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Малиновская Надежда Григорьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.04.1906