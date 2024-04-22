Малиновский Антон (Антоний) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалиновский Антон (Антоний) Иванович

Малиновский Антон (Антоний) Иванович

avatar

Место рождения

Каменка, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

09.07.1836

Дата смерти

06.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1876

Дочь: Малиновская Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Малиновская Надежда Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
08.11.1876

Жена: Малиновская Надежда Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/dc44d15c-824d-48af-adcc-03dc9f513fdb/343 Пречистенский сорок Церковь Девяти мучеников близ Пресни Фонд №203, опись №776, дело №328, стр. 343
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиновская Варвара Антоновна

Мать ребёнка: Малиновская Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малиновская Мария Антоновна

Мать ребёнка: Малиновская Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганенфельдт Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Малиновская Надежда Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.04.1906
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close