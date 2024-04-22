Ганенфельдт (Малиновская) Надежда Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1886
Сын: Ганенфельд Павел Михайлович
Отец ребёнка: Ганенфельд Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ганенфельдт Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Ганенфельд Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганенфельдт Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ганенфельд Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно