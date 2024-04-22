Ганенфельдт (Малиновская) Надежда Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенфельдт (Малиновская) Надежда Антоновна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малиновский Антон Иванович

Мать: Малиновская Надежда Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.11.1886

Сын: Ганенфельд Павел Михайлович

Отец ребёнка: Ганенфельд Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ганенфельдт Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Ганенфельд Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганенфельдт Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ганенфельд Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенфельд Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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