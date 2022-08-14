Кузнецова (Терехова) Маргарита Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.04.1936
Дата смерти14.08.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1936
Отец: Терехов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
17.12.1960
Дочь: Сизова Ирина Константиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.05.1966
Сын: Кузнецов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.2022