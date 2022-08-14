Кузнецова (Терехова) Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Терехова) Маргарита Ивановна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.04.1936

Дата смерти

14.08.2022

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1936

Отец: Терехов Иван Николаевич

Мать: Жарова Пелагея Кирилловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.12.1960

Дочь: Сизова Ирина Константиновна

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.05.1966

Сын: Кузнецов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Константин Иванович

Смерть
14.08.2022
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