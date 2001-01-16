Жарова (Корявова) Пелагея Кирилловна
Место рождения
Дата рождения21.10.1913
Дата смерти16.01.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1913
Рождение ребёнка
01.04.1936
Дочь: Кузнецова Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Терехов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
11.05.1941
Отец ребёнка: Жаров Григорий Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1947
Дочь: Новикова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Жаров Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.2001