Жарова (Корявова) Пелагея Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарова (Корявова) Пелагея Кирилловна

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Место рождения

Зверково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

21.10.1913

Дата смерти

16.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1913

Отец: Корявов Кирилл Иванович

Мать: Корявова Матрена Алексеевна

Зверково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1936

Дочь: Кузнецова Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Терехов Иван Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.05.1941

Сын: Жаров Лев Григорьевич

Отец ребёнка: Жаров Григорий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.10.1947

Дочь: Новикова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Жаров Григорий Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Иван Николаевич

Смерть
16.01.2001
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