Кузнецов Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения14.05.1966
Дата смерти20.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1966
Рождение ребёнка
24.07.1987
Дочь: Кузнецова Алена Алексеевна
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Витальевна
Рождение ребёнка
03.08.1989
Сын: Кузнецов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1994