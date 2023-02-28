Кузнецов Алексей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Алексей Константинович

Кузнецов Алексей Константинович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.05.1966

Дата смерти

20.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1966

Отец: Кузнецов Константин Иванович

Мать: Кузнецова Маргарита Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.07.1987

Дочь: Кузнецова Алена Алексеевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Витальевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.08.1989

Сын: Кузнецов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Витальевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Ольга Витальевна

Смерть
20.06.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close