Дембицкий Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения25.12.1913 ст.
Дата смерти14.04.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1950
Сын: Дембицкий Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Дембицкая Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
02.01.1952
Дочь: Тищенко Нина Павловна
Мать ребёнка: Дембицкая Анастасия Ильинична
Бракосочетание
05.02.1980
Славени, Толочинский район, Витебская область
Смерть
14.04.1989
Ратомка, Минский район, Минская область