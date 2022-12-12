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Дембицкий Павел Иванович

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Место рождения

Ильинка, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

25.12.1913 ст.

Дата смерти

14.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1913 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинка, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
04.01.1950

Сын: Дембицкий Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Дембицкая Анастасия Ильинична

Нарцизово, Толочинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.01.1952

Дочь: Тищенко Нина Павловна

Мать ребёнка: Дембицкая Анастасия Ильинична

Нарцизово, Толочинский район, Витебская область
Бракосочетание
05.02.1980

Жена: Дембицкая Анастасия Ильинична

Славени, Толочинский район, Витебская область
Смерть
14.04.1989
Ратомка, Минский район, Минская область
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