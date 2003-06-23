Дембицкий Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения04.01.1950
Дата смерти23.06.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1950
Бракосочетание
02.08.1974
Рождение ребёнка
08.05.1975
Дочь: Лебедева Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Дембицкая Чеслава Брониславовна
Рождение ребёнка
03.07.1983
Дочь: Дембицкая Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Дембицкая Чеслава Брониславовна
Смерть
23.06.2003