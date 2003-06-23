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Дембицкий Анатолий Павлович

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Место рождения

Нарцизово, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

04.01.1950

Дата смерти

23.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1950

Отец: Дембицкий Павел Иванович

Мать: Дембицкая Анастасия Ильинична

Нарцизово, Толочинский район, Витебская область
Бракосочетание
02.08.1974

Жена: Дембицкая Чеслава Брониславовна

Рождение ребёнка
08.05.1975

Дочь: Лебедева Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Дембицкая Чеслава Брониславовна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
03.07.1983

Дочь: Дембицкая Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Дембицкая Чеслава Брониславовна

Минск, Минск
Смерть
23.06.2003
Минск, Минск
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