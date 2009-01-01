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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
486. Славени, село бывшее владельческое, при речке Имшаре, дворов 25, жителей 140, церковь православная, еврейская школа, лавка
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
29Село Словенитрактереч. ВиркиСловенскому с. о. 38135106Словенского пр. 8262
114Хут. Словенитрактеколодцедв. Максимовичу, кат. 154Толочинск. р.-к. 7060
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Славени97
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Славени52