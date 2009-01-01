агрогородок Славени, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Славени

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Заречно-Толочанская волость
486. Славени, село бывшее владельческое, при речке Имшаре, дворов 25, жителей 140, церковь православная, еврейская школа, лавка

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Заречно-Толочинская волость
29Село Словенитрактереч. ВиркиСловенскому с. о. 38135106Словенского пр. 8262
114Хут. Словенитрактеколодцедв. Максимовичу, кат. 154Толочинск. р.-к. 7060

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Славновский сельсовет
д Славени97

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Славновский сельсовет
аг. Славени52

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