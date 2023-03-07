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Баушкинъ Ларіонъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.10.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1834

Отец: Баушкинъ Алексей

Мать: Баушкина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.05.1855

Жена: Баушкина Настасья

Рождение ребёнка
09.03.1857

Дочь: Баушкина Дарья

Мать ребёнка: Баушкина Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1859

Дочь: Баушкина Елена

Мать ребёнка: Баушкина Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1861

Дочь: Баушкина Васса

Мать ребёнка: Баушкина Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.03.1863

Сын: Баушкинъ Захаръ

Мать ребёнка: Баушкина Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1864

Сын: Баушкинъ Федоръ

Мать ребёнка: Баушкина Настасья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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