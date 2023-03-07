Баушкинъ Ларіонъ
Место рождения
Дата рождения21.10.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1834
Отец: Баушкинъ Алексей
Мать: Баушкина Агрофена
Бракосочетание
01.05.1855
Жена: Баушкина Настасья
Рождение ребёнка
09.03.1857
Дочь: Баушкина Дарья
Мать ребёнка: Баушкина Настасья
Рождение ребёнка
13.05.1859
Дочь: Баушкина Елена
Мать ребёнка: Баушкина Настасья
Рождение ребёнка
12.08.1861
Дочь: Баушкина Васса
Мать ребёнка: Баушкина Настасья
Рождение ребёнка
22.03.1863
Сын: Баушкинъ Захаръ
Мать ребёнка: Баушкина Настасья
Рождение ребёнка
15.05.1864
Сын: Баушкинъ Федоръ
Мать ребёнка: Баушкина Настасья