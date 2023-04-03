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Денис Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Василий Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Захар Денисов

Мать ребёнка: Авдотья Денисова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Наталья Денисовна

Мать ребёнка: Авдотья Денисова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марья Денисовна

Мать ребёнка: Авдотья Денисова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анисья Денисовна

Мать ребёнка: Авдотья Денисова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Денисова

Смерть
Неизвестно
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