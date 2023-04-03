Денис Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Василий Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Захар Денисов
Мать ребёнка: Авдотья Денисова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Наталья Денисовна
Мать ребёнка: Авдотья Денисова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марья Денисовна
Мать ребёнка: Авдотья Денисова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анисья Денисовна
Мать ребёнка: Авдотья Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Денисова
Смерть
Неизвестно