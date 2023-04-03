Авдотья Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денис Васильев
Рождение ребёнка
1752
Сын: Захар Денисов
Отец ребёнка: Денис Васильев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Наталья Денисовна
Отец ребёнка: Денис Васильев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марья Денисовна
Отец ребёнка: Денис Васильев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анисья Денисовна
Отец ребёнка: Денис Васильев
Смерть
Неизвестно