Авдотья Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денис Васильев

Рождение ребёнка
1752

Сын: Захар Денисов

Отец ребёнка: Денис Васильев

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Наталья Денисовна

Отец ребёнка: Денис Васильев

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марья Денисовна

Отец ребёнка: Денис Васильев

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анисья Денисовна

Отец ребёнка: Денис Васильев

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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