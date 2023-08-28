Быбина имя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быбина имя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Труева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Быбин Александр

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Быбин Николай Александрович

Отец ребёнка: Быбин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быбина не знаю

Отец ребёнка: Быбин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быбин Иван (не точно) Александрович

Отец ребёнка: Быбин Александр

Смерть
Неизвестно
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