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Демин Павел Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Демин Афанасий Андреевич

Мать: Демина Мария Максимовна

Поручитель
11.02.1856 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Жених: отставный коллежский регистратор Герасим Кириллов Симановский Невеста: Юговского казенного завода мастерового Афанасия Андреева Демина дочь девица Пелагия
Поручитель
14.01.1863 ст.
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Жених: мастеровой Захарий Михайлов Сопляков Невеста: девица София Васильева, дочь умершего мастерового Василия Прокопьева Чайкина
Бракосочетание
20.05.1863 ст.

Жена: Демина Татьяна Николаевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.02.1864 ст.

Дочь: Демина Антонина Павловна

Мать ребёнка: Демина Татьяна Николаевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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