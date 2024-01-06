Демин Павел Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Демин Афанасий Андреевич
Мать: Демина Мария Максимовна
Поручитель
11.02.1856 ст.
Пермь, Пермский, Пермский край
Жених: отставный коллежский регистратор Герасим Кириллов Симановский Невеста: Юговского казенного завода мастерового Афанасия Андреева Демина дочь девица Пелагия
Поручитель
14.01.1863 ст.
Жених: мастеровой Захарий Михайлов Сопляков Невеста: девица София Васильева, дочь умершего мастерового Василия Прокопьева Чайкина
Бракосочетание
20.05.1863 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1864 ст.
Дочь: Демина Антонина Павловна
Мать ребёнка: Демина Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно