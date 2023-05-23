Чупин Тихон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупин Тихон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Чупин Степан

Мать: Чупина АгЛАЯ?

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Чупина Ольга Тихоновна

Мать ребёнка: Чупина Ирина Филиповна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Чупин Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Чупина Ирина Филиповна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Чупина Ирина Филиповна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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