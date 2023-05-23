Чупин Тихон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: Чупин Степан
Мать: Чупина АгЛАЯ?
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Чупина Ольга Тихоновна
Мать ребёнка: Чупина Ирина Филиповна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Чупина Ирина Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Чупина Ирина Филиповна
Смерть
Неизвестно