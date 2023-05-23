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Чупина Ирина Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Чупина Ольга Тихоновна

Отец ребёнка: Чупин Тихон Степанович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Чупин Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Чупин Тихон Степанович

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чупина Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Чупин Тихон Степанович

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно