Чупина Ирина Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Чупина Ольга Тихоновна
Отец ребёнка: Чупин Тихон Степанович
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Чупин Тихон Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чупина Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Чупин Тихон Степанович
Смерть
Неизвестно