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Глушенков Василий Иванович

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Место рождения

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1907

Дата смерти

Между 01.03.1942 и 31.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Глушенков Иван Михайлович

Мать: Глушенкова Анна Дмитриевна

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
20.08.1938

Жена: Глушенкова Устинья Федоровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глушенкова Устинья Федоровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Военная служба
24.09.1941
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Глушенкова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Глушенкова Устинья Федоровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
кровельщик-жестянщик
Смерть
Между 01.03.1942 и 31.03.1942
Российская Федерация, город Т. (Европейская часть России)
Причина смерти: пропал без вести во время войны в бою под городом Т.
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