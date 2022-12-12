Глушенков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиМежду 01.03.1942 и 31.03.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
20.08.1938
Рождение ребёнка
22.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Глушенкова Устинья Федоровна
Военная служба
24.09.1941
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Глушенкова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Глушенкова Устинья Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кровельщик-жестянщик
Смерть
Между 01.03.1942 и 31.03.1942
Российская Федерация, город Т. (Европейская часть России)
Причина смерти: пропал без вести во время войны в бою под городом Т.