Павлов Пётр Евтихьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Андрей
Мать ребёнка: Павлова (Шиндяпина?) Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
19.03.1884
Дочь: Свинцова (Павлова) Агриппина
Мать ребёнка: Павлова (Шиндяпина?) Марфа Васильевна
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
07.07.1894
Сын: Павлов Михаил
Мать ребёнка: Павлова (Шиндяпина?) Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
19.04.1896
Дочь: (Павлова) Ирина
Мать ребёнка: Павлова (Шиндяпина?) Марфа Васильевна
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Смерть
Неизвестно