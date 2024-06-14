Павлов Пётр Евтихьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлов Пётр Евтихьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Евтихий

Мать: Павлова (Шиндяпина) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Андрей

Мать ребёнка: Павлова (Шиндяпина?) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
19.03.1884

Дочь: Свинцова (Павлова) Агриппина

Мать ребёнка: Павлова (Шиндяпина?) Марфа Васильевна

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
07.07.1894

Сын: Павлов Михаил

Мать ребёнка: Павлова (Шиндяпина?) Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
19.04.1896

Дочь: (Павлова) Ирина

Мать ребёнка: Павлова (Шиндяпина?) Марфа Васильевна

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Смерть
Неизвестно

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