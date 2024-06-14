Павлова (Шиндяпина) Марфа Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Павлова (Шиндяпина) Марфа Васильевна

Место рождения

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Пётр Евтихьевич

Отец ребёнка: Павлов Евтихий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Василий

Отец ребёнка: Павлов Евтихий

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Павлова) Екатерина

Отец ребёнка: Павлов Евтихий

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
19.06.1894

Дочь: (Павлова) Агриппина

Отец ребёнка: Павлов Евтихий

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Софьинка Умётского райна Тамбовской области

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