Павлова (Шиндяпина) Марфа Васильевна
Место рожденияд. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Евтихий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Василий
Отец ребёнка: Павлов Евтихий
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Павлова) Екатерина
Отец ребёнка: Павлов Евтихий
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Рождение ребёнка
19.06.1894
Дочь: (Павлова) Агриппина
Отец ребёнка: Павлов Евтихий
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с. Софьинка Умётского райна Тамбовской области