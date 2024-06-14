Свинцова (Павлова) Агриппина 19.03.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свинцова (Павлова) Агриппина

Место рождения

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

19.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1884

Отец: Павлов Пётр Евтихьевич

Мать: Павлова (Шиндяпина?) Марфа Васильевна

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Бракосочетание
02.10.1905

Муж: Свинцов Тихон

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
30.01.1906

Сын: Свинцов Иван

Отец ребёнка: Свинцов Тихон

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
21.01.1908

Сын: Свинцов Григорий

Отец ребёнка: Свинцов Тихон

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
01.07.1909

Сын: Свинцов Андрей

Отец ребёнка: Свинцов Тихон

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
01.12.1911

Дочь: (Свинцова) Александра

Отец ребёнка: Свинцов Тихон

д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области Россия
Похороны
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области

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