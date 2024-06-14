Свинцова (Павлова) Агриппина
Место рожденияд. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Дата рождения19.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.1884
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
Родина всех предков по отцу
Бракосочетание
02.10.1905
Муж: Свинцов Тихон
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
30.01.1906
Сын: Свинцов Иван
Отец ребёнка: Свинцов Тихон
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
21.01.1908
Сын: Свинцов Григорий
Отец ребёнка: Свинцов Тихон
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
01.07.1909
Сын: Свинцов Андрей
Отец ребёнка: Свинцов Тихон
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Рождение ребёнка
01.12.1911
Дочь: (Свинцова) Александра
Отец ребёнка: Свинцов Тихон
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Смерть
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области Россия
Похороны
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области