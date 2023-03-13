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Калининъ Федоръ

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Место рождения

село Ивановка, Покровской волости

Дата рождения

01.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892

Отец: Калининъ Сергей

Мать: Калинина Еѵдокія

село Ивановка, Покровской волости
Бракосочетание
30.01.1911

Жена: Калинина Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1912

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Калинина Екатерина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1915

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Калинина Екатерина

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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