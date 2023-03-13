Калининъ Федоръ
Место рождениясело Ивановка, Покровской волости
Дата рождения01.01.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892
Отец: Калининъ Сергей
Мать: Калинина Еѵдокія
село Ивановка, Покровской волости
Бракосочетание
30.01.1911
Жена: Калинина Екатерина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1912
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Калинина Екатерина
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1915
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Калинина Екатерина
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан