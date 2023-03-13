Калининъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Калинина Антоній
Мать: $110
Рождение ребёнка
1888
Сын: Калининъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.01.1892
Сын: Калининъ Федоръ
Мать ребёнка: Калинина Еѵдокія
село Ивановка, Покровской волости
Бракосочетание
17.08.1892
Жена: Калинина Еѵдокія
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.10.1894
Сын: Калининъ Андрей
Мать ребёнка: Калинина Еѵдокія
Рождение ребёнка
01.01.1905
Сын: Калининъ Василий
Мать ребёнка: Калинина Еѵдокія
Рождение ребёнка
1907
Сын: Калининъ Александръ
Мать ребёнка: Калинина Еѵдокія
Рождение ребёнка
19.01.1910
Сын: Калининъ Клементий
Мать ребёнка: Калинина Еѵдокія
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан