Калининъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калининъ Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Калинина Антоній

Мать: $110

Рождение ребёнка
1888

Сын: Калининъ Михаилъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1892

Сын: Калининъ Федоръ

Мать ребёнка: Калинина Еѵдокія

село Ивановка, Покровской волости
Бракосочетание
17.08.1892

Жена: Калинина Еѵдокія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.10.1894

Сын: Калининъ Андрей

Мать ребёнка: Калинина Еѵдокія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1905

Сын: Калининъ Василий

Мать ребёнка: Калинина Еѵдокія

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1907

Сын: Калининъ Александръ

Мать ребёнка: Калинина Еѵдокія

Рождение ребёнка
19.01.1910

Сын: Калининъ Клементий

Мать ребёнка: Калинина Еѵдокія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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