Жевелев Доба ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Илья Жевелев
Почеп, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жевелева Елена Ильинична
Отец ребёнка: Илья Жевелев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жевелев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Илья Жевелев
Смерть
Неизвестно