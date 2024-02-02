Жевелев Доба ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жевелев Доба ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Жевелев Гессель Ильич

Отец ребёнка: Илья Жевелев

Почеп, Почепский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жевелева Елена Ильинична

Отец ребёнка: Илья Жевелев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жевелев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Илья Жевелев

Смерть
Неизвестно
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