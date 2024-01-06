Малахова Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Малахов Пармен Яковлевич

Отец ребёнка: Малахов Яков Павлович

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Малахов Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Малахов Яков Павлович

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Малахов Гурий Яковлевич

Отец ребёнка: Малахов Яков Павлович

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Малахов Йоиль Яковлевич

Отец ребёнка: Малахов Яков Павлович

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Малахов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Малахов Яков Павлович

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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