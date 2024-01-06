Малахова Ксения Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825 ст.
Отец ребёнка: Малахов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Малахов Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Малахов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Отец ребёнка: Малахов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1840 ст.
Отец ребёнка: Малахов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Малахов Яков Павлович
Смерть
Неизвестно