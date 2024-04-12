Малахов Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Павел Михайлович
Мать: Жена Павла
Рождение ребёнка
1825 ст.
Мать ребёнка: Малахова Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Малахов Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Малахова Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Мать ребёнка: Малахова Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1840 ст.
Мать ребёнка: Малахова Ксения Тимофеевна
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Малахова Ксения Тимофеевна
Смерть
Неизвестно