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Малахов Яков Павлович

Место рождения

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Павел Михайлович

Мать: Жена Павла

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Малахов Пармен Яковлевич

Мать ребёнка: Малахова Ксения Тимофеевна

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Малахов Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Малахова Ксения Тимофеевна

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Малахов Гурий Яковлевич

Мать ребёнка: Малахова Ксения Тимофеевна

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1840 ст.

Сын: Малахов Йоиль Яковлевич

Мать ребёнка: Малахова Ксения Тимофеевна

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Малахов Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Малахова Ксения Тимофеевна

Новоселки, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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