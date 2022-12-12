Федотов Михаил Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1856
Отец: Федотов Федот Дмитриев
Мать: Анастасия Егорова
Крещение
03.09.1856
Левашово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 476 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1856-1860 годы
Смерть
Неизвестно