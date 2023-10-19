Калмыкова Елисафета Викуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Калмыков Афанасий Демидович
Отец ребёнка: Калмыков Демид Гаврилович
1858,11об
Рождение ребёнка
1833
Сын: Калмыков Константин Демидович
Отец ребёнка: Калмыков Демид Гаврилович
1858,11об
Рождение ребёнка
1851
Сын: Калмыков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Калмыков Михайло Демидович
1858,11об
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Калмыкова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Калмыков Михайло Демидович
1858,12л
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Калмыков Михайло Демидович
1858,11об
Бракосочетание
Неизвестно
1858,12л
Смерть
Неизвестно