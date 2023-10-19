Калмыкова Елисафета Викуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Елисафета Викуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Калмыков Афанасий Демидович

Отец ребёнка: Калмыков Демид Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,11об
Рождение ребёнка
1833

Сын: Калмыков Константин Демидович

Отец ребёнка: Калмыков Демид Гаврилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,11об
Рождение ребёнка
1851

Сын: Калмыков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Калмыков Михайло Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,11об
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Калмыкова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Калмыков Михайло Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,12л
Рождение ребёнка
1857

Сын: Калмыков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Калмыков Михайло Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,11об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Михайло Демидович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
1858,12л
Смерть
Неизвестно
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