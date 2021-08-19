Колесников Семён
Место рожденияКурская губерния, Грайворонский уезд, Стригуновская волость, Борисовская слобода, хутор Кулешов
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская губерния, Грайворонский уезд, Стригуновская волость, Борисовская слобода, хутор Кулешов
Рождение ребёнка
1906
Сын: Колесников Николай Семёнович
Мать ребёнка: Колесникова Варвара
Курская область Борисовский район село Ново-Александровка
Рождение ребёнка
01.09.1910
Сын: Колесников Александр Семенович
Мать ребёнка: Колесникова Варвара
Курская область, Борисовский район, село Ново-Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротина -Колесникова Нина Семеновна
Мать ребёнка: Колесникова Варвара
Смерть
Неизвестно
Курская губерния, Грайворонский уезд, Стригуновская волость, Борисовская слобода, хутор Кулешов