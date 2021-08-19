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Колесников Семён

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Место рождения

Курская губерния, Грайворонский уезд, Стригуновская волость, Борисовская слобода, хутор Кулешов

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния, Грайворонский уезд, Стригуновская волость, Борисовская слобода, хутор Кулешов
Рождение ребёнка
1906

Сын: Колесников Николай Семёнович

Мать ребёнка: Колесникова Варвара

Курская область Борисовский район село Ново-Александровка
Рождение ребёнка
01.09.1910

Сын: Колесников Александр Семенович

Мать ребёнка: Колесникова Варвара

Курская область, Борисовский район, село Ново-Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротина -Колесникова Нина Семеновна

Мать ребёнка: Колесникова Варвара

Смерть
Неизвестно
Курская губерния, Грайворонский уезд, Стригуновская волость, Борисовская слобода, хутор Кулешов
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