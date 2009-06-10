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Колесников Александр Семенович

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Место рождения

Курская область, Борисовский район, село Ново-Александровка

Дата рождения

01.09.1910

Дата смерти

19.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1910

Отец: Колесников Семён

Мать: Колесникова Варвара

Курская область, Борисовский район, село Ново-Александровка
Рождение ребёнка
21.04.1936

Сын: Колесников Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Колесникова-Сапрыкина Ульяна Дмитриевна

Енакиево Сталинская область
Рождение ребёнка
28.05.1939

Сын: Колесников Виктор Александрович

Мать ребёнка: Колесникова-Сапрыкина Ульяна Дмитриевна

Город Енакиево Сталинская область
Рождение ребёнка
02.09.1948

Сын: Колесников Николай Александрович

Мать ребёнка: Колесникова-Сапрыкина Ульяна Дмитриевна

город Кадиевка Голубовский райЗАГС
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова-Сапрыкина Ульяна Дмитриевна

Похороны
19.08.1983
Луганская область, город Кировск
Смерть
19.08.1983
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