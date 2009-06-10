Колесников Александр Семенович
Место рожденияКурская область, Борисовский район, село Ново-Александровка
Дата рождения01.09.1910
Дата смерти19.08.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1910
Отец: Колесников Семён
Мать: Колесникова Варвара
Курская область, Борисовский район, село Ново-Александровка
Рождение ребёнка
21.04.1936
Сын: Колесников Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Колесникова-Сапрыкина Ульяна Дмитриевна
Енакиево Сталинская область
Рождение ребёнка
28.05.1939
Сын: Колесников Виктор Александрович
Мать ребёнка: Колесникова-Сапрыкина Ульяна Дмитриевна
Город Енакиево Сталинская область
Рождение ребёнка
02.09.1948
Сын: Колесников Николай Александрович
Мать ребёнка: Колесникова-Сапрыкина Ульяна Дмитриевна
город Кадиевка Голубовский райЗАГС
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
19.08.1983
Луганская область, город Кировск
Смерть
19.08.1983