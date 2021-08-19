Колесникова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Колесников Николай Семёнович
Отец ребёнка: Колесников Семён
Курская область Борисовский район село Ново-Александровка
Рождение ребёнка
01.09.1910
Сын: Колесников Александр Семенович
Отец ребёнка: Колесников Семён
Курская область, Борисовский район, село Ново-Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротина -Колесникова Нина Семеновна
Отец ребёнка: Колесников Семён
Смерть
Неизвестно