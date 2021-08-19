Колесникова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Колесников Николай Семёнович

Отец ребёнка: Колесников Семён

Курская область Борисовский район село Ново-Александровка
Рождение ребёнка
01.09.1910

Сын: Колесников Александр Семенович

Отец ребёнка: Колесников Семён

Курская область, Борисовский район, село Ново-Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротина -Колесникова Нина Семеновна

Отец ребёнка: Колесников Семён

Смерть
Неизвестно
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