Балдин Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдин Павел Сергеевич

Место рождения

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1927

Дата смерти

Вычислено 1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Вычислено 1954 г.р.
Вычислено 1956 г.р.

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Добрянка, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
29.03.1954

Жена: Балдина Лидия Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1954

Сын: Балдин Михаил Павлович

Мать ребёнка: Балдина Лидия Павловна

Рождение ребёнка
Вычислено 1956

Сын: Балдин Александр Павлович

Мать ребёнка: Балдина Лидия Павловна

Смерть
Вычислено 1994