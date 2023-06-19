Балдин Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1927
Дата смертиВычислено 1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.03.1954
Жена: Балдина Лидия Павловна
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1954
Мать ребёнка: Балдина Лидия Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1956
Сын: Балдин Александр Павлович
Мать ребёнка: Балдина Лидия Павловна
Смерть
Вычислено 1994