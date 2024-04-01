Зверовский Борис Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Мурина Анна Борисова
Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова
Рождение ребёнка
07.08.1772
Дочь: Параскева Борисова
Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.1774
Дочь: Мария Борисова
Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова
Рождение ребёнка
30.09.1778
Сын: Зверовский Алексей Борисов
Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Зверовский Иван 2 Борисов
Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно