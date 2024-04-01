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Зверовский Борис Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Зверовский Евдоким Капрал Вологодского Драгунского Полку

Мать: Зверовская Аксинья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Мурина Анна Борисова

Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова

Рождение ребёнка
07.08.1772

Дочь: Параскева Борисова

Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.1774

Дочь: Мария Борисова

Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова

Рождение ребёнка
30.09.1778

Сын: Зверовский Алексей Борисов

Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Зверовский Иван Борисов

Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Зверовский Иван 2 Борисов

Мать ребёнка: Зверовская Елена Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверовская Елена Макарова

Смерть
Неизвестно
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