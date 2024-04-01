Зверовская Елена Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1751
Мать: Федосья
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Мурина Анна Борисова
Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов
Рождение ребёнка
07.08.1772
Дочь: Параскева Борисова
Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.1774
Дочь: Мария Борисова
Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов
Рождение ребёнка
30.09.1778
Сын: Зверовский Алексей Борисов
Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Зверовский Иван 2 Борисов
Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно