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Зверовская Елена Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: Федосья

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Мурина Анна Борисова

Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов

Рождение ребёнка
07.08.1772

Дочь: Параскева Борисова

Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.01.1774

Дочь: Мария Борисова

Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов

Рождение ребёнка
30.09.1778

Сын: Зверовский Алексей Борисов

Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Зверовский Иван Борисов

Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Зверовский Иван 2 Борисов

Отец ребёнка: Зверовский Борис Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверовский Борис Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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