Теремязева Мария
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Неизвестна ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Теремязев Егор Николаевич
Отец ребёнка: Теремязев Николай
Рождение ребёнка
17.04.1931
Сын: Теремязев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Теремязев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Теремязев Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно