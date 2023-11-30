Теремязева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теремязева Мария

Место рождения

Леоновка, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Неизвестна ?

Мать: не указана

Леоновка, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Теремязев Егор Николаевич

Отец ребёнка: Теремязев Николай

Леоновка, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.04.1931

Сын: Теремязев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Теремязев Николай

Леоновка, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теремязев Николай

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Леоновка, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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