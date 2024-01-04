Теремязев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теремязев Николай

Место рождения

Леоновка, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Леоновка, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Теремязев Егор Николаевич

Мать ребёнка: Теремязева Мария

Леоновка, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
17.04.1931

Сын: Теремязев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Теремязева Мария

Леоновка, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теремязева Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Леоновка, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Около 1980
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