Теремязев Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Теремязев Егор Николаевич
Мать ребёнка: Теремязева Мария
Рождение ребёнка
17.04.1931
Сын: Теремязев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Теремязева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Теремязева Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1980