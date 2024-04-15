Бондаренко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бондаренко Григорий Митрофанович
Отец ребёнка: Бондаренко Митрофан
Рождение ребёнка
1888
Сын: Бондаренко Емельян Митрофанович
Отец ребёнка: Бондаренко Митрофан
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бондаренко Антон Митрофанович
Отец ребёнка: Бондаренко Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Петр Митрофанович
Отец ребёнка: Бондаренко Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бондаренко Митрофан
Смерть
Неизвестно