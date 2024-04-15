Бондаренко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бондаренко Григорий Митрофанович

Отец ребёнка: Бондаренко Митрофан

Ястребиное, Сумська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Бондаренко Емельян Митрофанович

Отец ребёнка: Бондаренко Митрофан

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бондаренко Антон Митрофанович

Отец ребёнка: Бондаренко Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Петр Митрофанович

Отец ребёнка: Бондаренко Митрофан

Ястребиное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Митрофан

Смерть
Неизвестно
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