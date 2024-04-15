Бондаренко Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бондаренко Григорий Митрофанович

Мать ребёнка: Бондаренко Мария

Ястребиное, Сумська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Бондаренко Емельян Митрофанович

Мать ребёнка: Бондаренко Мария

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бондаренко Антон Митрофанович

Мать ребёнка: Бондаренко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Петр Митрофанович

Мать ребёнка: Бондаренко Мария

Ястребиное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Мария

Упоминание
Неизвестно
Интернет-ресурс | https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1137-istoriya-semi-v-istorii-rossii-ocherk-issledovanie
Смерть
Неизвестно
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