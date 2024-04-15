Бондаренко Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бондаренко Григорий Митрофанович
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Рождение ребёнка
1888
Сын: Бондаренко Емельян Митрофанович
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Рождение ребёнка
1893
Сын: Бондаренко Антон Митрофанович
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бондаренко Петр Митрофанович
Мать ребёнка: Бондаренко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондаренко Мария
Упоминание
Неизвестно
Интернет-ресурс | https://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1137-istoriya-semi-v-istorii-rossii-ocherk-issledovanie
Смерть
Неизвестно