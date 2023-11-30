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Сахаров Борис Васильевич

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Место рождения

Кидусово, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 29.03.1892

Дата смерти

21.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.03.1892

Отец: Сахаров Василий Петрович

Мать: Сахарова Варвара Павловна

Кидусово, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Кузнецова Галина

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Дарья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Федоровна

Смерть
21.10.1937
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Репрессирован (расстрел) | Бутовский расстрельный полигон
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