Сахаров Борис Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 29.03.1892
Дата смерти21.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.03.1892
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Кузнецова Галина
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Дарья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Федоровна
Смерть
21.10.1937
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Репрессирован (расстрел) | Бутовский расстрельный полигон