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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3250Кидусово (Кидусаль), с. вл.при колодцах.383528128134Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1247. Кидусово, село бывшее владельческое, дворов 43, жителей 265, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Кидусово, Кидусали тож соло85396325926152053423БельскоеЦерк. дер., шк. зем. смеш., зем. вр., лес. и зем. раб.
Сахаровой жены губ секр. усадьба в с. Кидусове8588—11250423Бельское
Сныткиной Спасской мещанки усад. в с. Кидусове8589—1292150423Бельское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
685Кидусовосело54°43'с.ш.40°25'в.д.N-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646498131с Кидусовосело