Попелюх Иван Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попелюх София Павловна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Попелюх София Павловна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Попелюх Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Попелюх София Павловна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Попелюх София Павловна
Рождение ребёнка
15.04.1863
Дочь: Попелюх Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Попелюх София Павловна
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно