Попелюх Иван Данилович 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попелюх Иван Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попелюх София Павловна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Попелюх Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Попелюх София Павловна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Попелюх Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Попелюх София Павловна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Попелюх Петр Иванович

Мать ребёнка: Попелюх София Павловна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
15.04.1863

Дочь: Попелюх Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Попелюх София Павловна

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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