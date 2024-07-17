Попелюх София Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Попелюх Иван Данилович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Попелюх Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Попелюх Иван Данилович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Попелюх Иван Данилович
Рождение ребёнка
15.04.1863
Дочь: Попелюх Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Попелюх Иван Данилович
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно