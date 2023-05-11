Мартынович (Заган) Авдотья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1861
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.02.1863
Сын: Мартынович Василий Демьянович
Отец ребёнка: Мартынович Демьян Данилович
Карпиловка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно