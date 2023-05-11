Мартынович (Заган) Авдотья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович (Заган) Авдотья Захаровна

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
05.02.1861

Муж: Мартынович Демьян Данилович

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.02.1863

Сын: Мартынович Василий Демьянович

Отец ребёнка: Мартынович Демьян Данилович

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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