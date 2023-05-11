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Мартынович Демьян Данилович

Место рождения

Карпиловка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Мартынович Данил Павлович

Мать: Мартынович / Костюкович (Буркун) Лукерья Самуиловна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Место жительства
1850
Карпиловка, Червенский район, Минская область
дом №7
Место жительства
1858
Карпиловка, Червенский район, Минская область
дом №7
Бракосочетание
05.02.1861

Жена: Мартынович (Заган) Авдотья Захаровна

Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.02.1863

Сын: Мартынович Василий Демьянович

Мать ребёнка: Мартынович (Заган) Авдотья Захаровна

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
23.02.1863

Дочь: (Мартынович) Ульяна Демьяновна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Згурск, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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