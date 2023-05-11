Мартынович Демьян Данилович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Место жительства
1850
дом №7
Место жительства
1858
дом №7
Бракосочетание
05.02.1861
Гребёнка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.02.1863
Сын: Мартынович Василий Демьянович
Мать ребёнка: Мартынович (Заган) Авдотья Захаровна
Рождение ребёнка
23.02.1863
Дочь: (Мартынович) Ульяна Демьяновна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Згурск, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно