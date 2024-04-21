Астафьева Ольга Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1908
Дочь: (Астафьева) Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович
Рождение ребёнка
08.08.1910
Сын: Астафьев Максим Максимович
Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Астафьев Федор Максимович
Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: (Астафьева) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович
Рождение ребёнка
13.12.1914
Дочь: Астафьева Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович
Рождение ребёнка
13.12.1914
Дочь: (Астафьева) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович
Смерть
Неизвестно