Астафьева Ольга Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Ольга Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Максим Устинович

Рождение ребёнка
18.10.1908

Дочь: (Астафьева) Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович

Рождение ребёнка
08.08.1910

Сын: Астафьев Максим Максимович

Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Астафьев Федор Максимович

Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович

Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: (Астафьева) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович

Рождение ребёнка
13.12.1914

Дочь: Астафьева Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович

Рождение ребёнка
13.12.1914

Дочь: (Астафьева) Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Астафьев Иван Максимович

Отец ребёнка: Астафьев Максим Устинович

Смерть
Неизвестно

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