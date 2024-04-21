Астафьев Максим Устинович
Место рождения
Дата рождения10.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красное Поле, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Возможно это место жительства, но Жена указана Мария Антоновна
Рождение ребёнка
18.10.1908
Дочь: (Астафьева) Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна
Рождение ребёнка
08.08.1910
Сын: Астафьев Максим Максимович
Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Астафьев Федор Максимович
Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна
Рождение ребёнка
01.09.1913
Дочь: (Астафьева) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна
Рождение ребёнка
13.12.1914
Дочь: Астафьева Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна
Рождение ребёнка
13.12.1914
Дочь: (Астафьева) Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна
Раскулачивание
20.06.1931
Обвинение: кулак Приговор: высылка Место отбывания: Челябинская область Архивное дело: ИЦ УВД Челябинской обл., ИЦ МВД РТ л.д. №5598
Реабилитация осужденного
09.03.1993
Смерть
Неизвестно