Астафьев Максим Устинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстафьев Максим Устинович

Астафьев Максим Устинович

Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1885

Отец: Астафьев Устин Федорович

Мать: Астафьева Устина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Ольга Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Красное Поле, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Возможно это место жительства, но Жена указана Мария Антоновна
Рождение ребёнка
18.10.1908

Дочь: (Астафьева) Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна

Рождение ребёнка
08.08.1910

Сын: Астафьев Максим Максимович

Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Астафьев Федор Максимович

Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна

Рождение ребёнка
01.09.1913

Дочь: (Астафьева) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна

Рождение ребёнка
13.12.1914

Дочь: Астафьева Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна

Рождение ребёнка
13.12.1914

Дочь: (Астафьева) Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Астафьев Иван Максимович

Мать ребёнка: Астафьева Ольга Спиридоновна

Раскулачивание
20.06.1931
Обвинение: кулак Приговор: высылка Место отбывания: Челябинская область Архивное дело: ИЦ УВД Челябинской обл., ИЦ МВД РТ л.д. №5598
Реабилитация осужденного
09.03.1993
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.