Попелюх Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
16.05.1848
Рождение ребёнка
17.04.1849
Дочь: Попелюх Ирина Петровна
Мать ребёнка: Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
23.08.1851
Мать ребёнка: Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
06.07.1853
Дочь: Попелюх Ульяна (Ульяния) Петровна
Мать ребёнка: Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
12.12.1855
Мать ребёнка: Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна
Место жительства
1865
Смерть
Неизвестно