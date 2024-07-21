Попелюх Петр Михайлович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попелюх Петр Михайлович

Место рождения

Сокольча, Житомирська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Попелюх Михаил Алексеевич

Мать: Попелюх Агафья Данииловна

Сокольча, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна

Бракосочетание
16.05.1848

Жена: Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
17.04.1849

Дочь: Попелюх Ирина Петровна

Мать ребёнка: Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
23.08.1851

Сын: Попелюх Петр Петрович

Мать ребёнка: Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.07.1853

Дочь: Попелюх Ульяна (Ульяния) Петровна

Мать ребёнка: Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
12.12.1855

Сын: Попелюх Даниил Петрович

Мать ребёнка: Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1865
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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