Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна

Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна

Место рождения

Маркова Волица, Житомирська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Маркова Волица, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попелюх Петр Михайлович

Бракосочетание
16.05.1848

Муж: Попелюх Петр Михайлович

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
17.04.1849

Дочь: Попелюх Ирина Петровна

Отец ребёнка: Попелюх Петр Михайлович

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
23.08.1851

Сын: Попелюх Петр Петрович

Отец ребёнка: Попелюх Петр Михайлович

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
06.07.1853

Дочь: Попелюх Ульяна (Ульяния) Петровна

Отец ребёнка: Попелюх Петр Михайлович

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
12.12.1855

Сын: Попелюх Даниил Петрович

Отец ребёнка: Попелюх Петр Михайлович

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.