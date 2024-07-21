Попелюх (Лобунец) Ульяна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
16.05.1848
Рождение ребёнка
17.04.1849
Дочь: Попелюх Ирина Петровна
Отец ребёнка: Попелюх Петр Михайлович
Рождение ребёнка
23.08.1851
Отец ребёнка: Попелюх Петр Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1853
Дочь: Попелюх Ульяна (Ульяния) Петровна
Отец ребёнка: Попелюх Петр Михайлович
Рождение ребёнка
12.12.1855
Отец ребёнка: Попелюх Петр Михайлович
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно