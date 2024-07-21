Попелюх Агафья Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Попелюх Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Андриенко (Попелюх) Фотина Михайловна
Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
16.12.1841
Дочь: Попелюх Ульяния Михайловна
Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
22.03.1843
Дочь: Ничипорук (Попелюх) Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
04.09.1846
Сын: Попелюх Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич
Смерть
Неизвестно