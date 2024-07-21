Попелюх Агафья Данииловна 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПопелюх Агафья Данииловна

Попелюх Агафья Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Попелюх Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Попелюх Петр Михайлович

Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Андриенко (Попелюх) Фотина Михайловна

Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
16.12.1841

Дочь: Попелюх Ульяния Михайловна

Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
22.03.1843

Дочь: Ничипорук (Попелюх) Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
04.09.1846

Сын: Попелюх Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Попелюх Михаил Алексеевич

Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.