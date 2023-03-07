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Калинкин Илья Данилов

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Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

30.07.1819 ст.

Дата смерти

03.03.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1819 ст.

Отец: Калинкин Данила Игнатьев

Мать: Калинкина Марфа Екимова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1840 ст.

Дочь: Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Калинкина Ольга Павлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1845 ст.

Дочь: Екатерина Ильина

Мать ребёнка: Калинкина Ольга Павлова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинкина Ольга Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.03.1899 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости
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