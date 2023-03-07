Калинкин Илья Данилов
Место рождения
Дата рождения30.07.1819 ст.
Дата смерти03.03.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1819 ст.
Отец: Калинкин Данила Игнатьев
Мать: Калинкина Марфа Екимова
Рождение ребёнка
16.01.1840 ст.
Дочь: Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Калинкина Ольга Павлова
Рождение ребёнка
16.11.1845 ст.
Дочь: Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Калинкина Ольга Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинкина Ольга Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1899 ст.
Причина смерти: от старости