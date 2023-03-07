Калинкина Ольга Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкина Ольга Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1840 ст.

Дочь: Татьяна Ильина

Отец ребёнка: Калинкин Илья Данилов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1845 ст.

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Калинкин Илья Данилов

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинкин Илья Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1845
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