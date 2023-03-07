Калинкина Ольга Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1840 ст.
Дочь: Татьяна Ильина
Отец ребёнка: Калинкин Илья Данилов
Рождение ребёнка
16.11.1845 ст.
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Калинкин Илья Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1845