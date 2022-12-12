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Зеленин Микол Ефимович

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Место рождения

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Зеленин Ефим Леонидович

Мать: Зеленина Матрона Андреевна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Александра Миколовна

Мать ребёнка: Зеленина Феодосия Трофимовна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Зеленин Фома Миколович

Мать ребёнка: Зеленина Феодосия Трофимовна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1849

Дочь: Зеленина Анна Миколовна

Мать ребёнка: Зеленина Феодосия Трофимовна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1855

Дочь: Евдокия Миколовна

Мать ребёнка: Зеленина Феодосия Трофимовна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленина Феодосия Трофимовна

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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