Зеленин Микол Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Александра Миколовна
Мать ребёнка: Зеленина Феодосия Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Зеленина Феодосия Трофимовна
Рождение ребёнка
23.01.1849
Дочь: Зеленина Анна Миколовна
Мать ребёнка: Зеленина Феодосия Трофимовна
Рождение ребёнка
12.07.1855
Дочь: Евдокия Миколовна
Мать ребёнка: Зеленина Феодосия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858